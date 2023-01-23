『新品 フランクミュラー MS327 FMC 26cm 国内正規品 990 993【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 08分に出品され03月19日 10時 08分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名: New Balance ニューバランス

MS327 FMC MS327FMC

カラー:ブラウン

サイズ:US8/26cm ワイズ D

2021年製

国内正規品



新品未使用品

Frank Muller コラボモデル





新品未使用ですが、人の手に渡ったものです、神経質な方の入札はご遠慮下さい

スニーカーは新品未使用ですが、箱には多少の傷スレがあります



商品は写真の物（箱付き）が全てになります





値下げはご遠慮ください。









ニューバランス 993 992 990 1500 991V1 V2 V3 VS EB GR 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

フランクミュラー

MS327

FMC

26cm

国内正規品

990

993