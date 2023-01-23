『Lacidoll 加湿器 16L大容量 超音波加湿器 静音 4段階霧量調整可【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 10時 21分に出品され03月14日 10時 21分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆ Lacidoll 加湿器 16L大容量 業務用家庭用 大型 タワー式 超音波加湿器 噴霧器 部屋 保湿 上から給水 お手入れ簡単 静音 水漏れしない 知能恒湿 4段階霧量調整可



◆定価 19999円



【16 L大容量、家庭業務両用】 超大容量の水タンクは、一度に水を加えて一日中潤いを与えます



【4段階霧量調節、知能恒湿】

1段500 ml/h、2段600 ml/h、3段800 ml/h、4段1000 ml/h、お好みに合わせて調節します



【上部給水式、水漏れしない、取り付けやすい、お手入れ簡単】上部給水で楽、水タンクは手を伸ばして洗うことができます。注意：電源コード、リモコンなど付属品は水タンクに入れたまま出荷しますので、初めてご使用の前に水タンクから取出してください



【浄化機能、静音運転】 浄化して加湿、水道水対応、スプレーがきめ細かくて健康的です。きれいな空気で健康を守る、乾燥やインフルエンザの予防に効果的です。運転音≦35 dB



【12hタイマー空焚き防止】

1〜12hタイマーを設定でき電源を切るのを忘れる心配はありません。水不足や機体が傾いた時には自動的に電源が切れます。この加湿器は既に日本でPSE認証品質検査を完了しておりますので安心して長くお使いいただけます



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