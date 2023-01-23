『【美品】 正規品 FENDI ズッカ 二つ折り財布 2810-01445-008【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 03時 56分に出品され03月23日 03時 56分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】 正規品 FENDI ズッカ 二つ折り財布 2810-01445-008 フェンディ



説明文

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#みるくの財布



コメントなし、即購入も大歓迎です。



購入後１～２日で発送いたします！



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■カラー

ブラウン ズッカ



■サイズ

タテ 9.5cm

ヨコ 11cm



■状態

使用に伴うわずかな傷汚れがありますが、コバ割れや角スレはなく、その他目立った傷汚れもない全体的に綺麗なお品になります。よろしくお願いします！



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■注意事項

※着画はお断りします。

※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。

※ショッパーの付属はありません。



わからないことがあれば、質問してください！



#みるくの財布



カラー···ブラウン

素材···本革、キャンバス

革素材···牛革

付属品···箱 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【美品】

正規品

FENDI

ズッカ

二つ折り財布

2810-01445-008