『【新品】Lefant ロボット掃除機 お掃除ロボット M210 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 52分に出品され03月23日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|レファント
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¥ 11700
KARCHER K2 Classic 高圧洗浄機
¥ 7020
コードレス掃除機 45000pa 自立式 60分連続稼働 スティッククリーナー
¥ 10826
♥️大特価♥️ 掃除機 コードレス サイクロン 1台6役 23000Pa
¥ 10789
新品 Shark LC351JWH EVOPOWER SYSTEM NEO+
¥ 25300
定2.5万円 レイコップ UV 布団クリーナー 掃除機 RAYCOP PRO2
¥ 8570
Roomba(ルンバ) 900シリーズ
¥ 9750
makita CL-108FD 充電式クリーナー 動作美品
¥ 9620
掃除機ヘッド HITACHI
¥ 7020
【中古】KÄRCHER K2 クラシック 高圧洗浄機
¥ 8580
ロボット掃除機 ロボロック S6 MaxV
¥ 11050
シロカ 2way コードレススティッククリーナー(SV-S271)
¥ 10053
サイクロン式 スティッククリーナー R36DA（SC） コードレス掃除機
¥ 7176
Dyson V10 スティッククリーナー
¥ 7800
iRobot ロボット掃除機 本体 黒色 充電ドック付き
¥ 18500
【新品未開封】掃除機 サイクロン コードレス アイリス
¥ 8970
保証付き リンサークリーナー EUREKA カーペットクリーナー
¥ 12279
Dyson DC35コードレスクリーナー箱あり
¥ 7020
落札価格7020円
548 入札履歴
終了
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