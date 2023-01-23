『【新品】Lefant ロボット掃除機 お掃除ロボット M210 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 52分に出品され03月23日 03時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品詳細】

商品名：Lefant ロボット掃除機 お掃除ロボット

型番：M210 ホワイト



強力吸引 小型お掃除ロボット ロボットクリーナー「予約清掃/静音/超薄型/畳/自動充電/Alexa/Wi-Fi/落下防止/衝突防止」100分間連続稼働 (M210) 専用リモコン付



【商品状態】

新品未使用です。

写真を撮る為に、開封しました。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レファント