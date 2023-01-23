『Callaway Rogue ST MAX LS ドライバー 10.5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 32分に出品され03月17日 04時 32分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能ドライバー】

CallawayのRogue ST MAX LSドライバーは、最新のテクノロジーを駆使して設計されており、飛距離と正確性を両立させています。



【優れた素材】

カーボンファイバーを使用したヘッドは、軽量でありながら耐久性が高く、スイング時のパフォーマンスを最大限に引き出します。



- ブランド: Callaway

- モデル名: Rogue ST MAX LS

- タイプ: ドライバー



ご覧いただきありがとうございます。あくまでも中古品とご理解ください。



その他···ヘッドのみ



利き腕···右



ロフト角···10.5 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ