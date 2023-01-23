『USA製 ゴブラン スウェット ネコ 猫 アニマル 古着 XL【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 08時 49分に出品され05月01日 08時 49分に終了予定です。即決価格は9,009円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご観覧頂きありがとうございます。



ネコ柄ゴブランのスウェットでございます。

USA製

サイズ表記XL



肩幅58cm

身幅63cm

着丈69cm

袖丈62cm



多少の誤差はご了承ください。



商品の状態はチェックしておりますが見落としなどがあるかもしれませんのでご了承下さい。

古着ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。





即購入OKです。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ USA製 ゴブラン スウェット ネコ 猫 アニマル 古着 XL