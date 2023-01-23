『ザ・ノースフェイス 黒ダウンジャケット サンダーラウンドネック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 55分に出品され03月25日 03時 55分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザ・ノースフェイスのダウンジャケット。コンパクトですっきり見えるタイプです。ポケッタブル。



もらったもので、いつごろのものかわかりません。きれいな状態です。サイズ表記L。表地はナイロン100％（コーティング加工）、中綿はダウン54％、ポリエステル40％、フェザー6％。裏地ナイロン100％。



カラー···ブラック



モデル···THUNDER ROUNDNECK JKT



素材(表地)···ナイロン

素材(詰め物)···ポリエステル(中綿),ダウン,フェザー



肩幅···40cm

身幅···49cm

袖丈···59cm

着丈···57cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ザ・ノースフェイス

黒ダウンジャケット

サンダーラウンドネック