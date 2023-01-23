『COCOCELUX GOLD パイソン ポーチ付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 02時 28分に出品され04月28日 02時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後 未使用のまましまっていました。



ファスナーや、ブランドチャーム、底の金具にもビニールがついたままです。





ファッションの系統が変わってしまい、おしゃれに使いこなせそうにないので使っていただける方にお譲りしたいです。





どの年代の方にも持っていただけると思います♪





検品を行なっていましたが、素人ですので見落としがあるかもしれません。

返品交換は致しておりませんのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。



販売価格は、257.400円です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COCOCELUX

GOLD パイソン ポーチ付き