『新品未開封 セルジュ・ルタンス ROUSSE ルッス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 13時 06分に出品され03月29日 13時 06分に終了予定です。即決価格は16,400円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは即購入可能です。

容量: 75ml

状態: 新品・未使用

購入時期: 2024年10月

保存状態: 直射日光を避けて保管

※ラッピングフィルム、外箱あり

新品(未開封)ものを発送します。検品時手袋着用、発送時アルコール消毒します。

SERGE LUTENS（セルジュ・ルタンス）の名香「ルッス」をお譲りします。

下記はWebにより

2007年に発売されたルッスは、パレ・ロワイヤル本店限定の香りとして発売されています。「ルッス」とは、フランス語で「赤毛、ジンジャー」の意味です。

この香りの主役はシナモンです。シナモンとは、スリランカ原産のクスノキ科の小型常緑樹セイロンニッケイの内樹皮から得られる香辛料であり、世界最古のスパイスとされ、『スパイスの王様』とも呼ばれます。古代エジプトにおいてミイラ作りのための防腐剤としても使用されていました。

現在においては、アップルパイやシナモンロールといった食用に用いられ、日本では京都の名産・八橋に使用されています。

オレンジにシナモンが絡み合い、アイリスとヴァイオレットがパウダリーに全体を包み込んでいくノスタルジックな薄靄のかかったムードで香りが包まれていきます。オリエンタル・スパイシーの香りはクリストファー・シェルドレイクにより調香されました。

食用のシナモンというよりも、あなたをミイラとして防腐するシナモンシャワーに包み込んでくれるこの香りは、古代エジプトの神秘にあなたを包み込んでくれる香りです。

ルカ・トゥリンは『世界香水ガイド』で、「またもやルタンスの混迷期の作品。クローヴとシナモンを入れたホットワインの香りに、アニス（あるいはキャロットシードか）の強い香りが混ざっている。結果、お粗末な作品となっている。」と2つ星（５段階評価）の評価をつけています。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用