『Virgil Abloh × Champion バックプリント パーカー XL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 21時 21分に出品され05月07日 21時 21分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド



Virgil Abloh × Champion



ヴァージルアブロー × チャンピオン



■アイテム



パーカー フード スエット



バックプリント



■サイズ



表示サイズ XL



肩幅60cm

身幅68cm

着丈68cm

袖丈69cm



素人寸法となりますので、多少の誤差はご了承ください



■付属品



なし



■sari

#sariの出品はこちら



■コンディション



使用感はありますが、目立った傷や汚れのない美品です



素人の保管なので多少の汚れなどある場合があります

ご了承ください



目立たない小さな傷やスレやシワなどある場合があります

ご了承下さい。



光の関係で写真及び説明で実物との色でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございます。



気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



上記をご理解頂いた上でご購入をお願いします。



■素材



コットン82%

ポリエステル18%



■カラー



イエロー きいろ



■購入場所



ブランド取扱店で購入した鑑定済みの正規品です

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



※状態はチェックしており、見逃し等がある場合もあるかも知れませんが、それを考慮した価格設定にしていますので予めご了承下さい。



ご質問などございましたら、お気軽にご連絡下さい

20241106-167480-0531 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Virgil

Abloh

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Champion

バックプリント

パーカー

XL