『BAO BAO ショルダーバッグ サコッシュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 16時 56分に出品され04月15日 16時 56分に終了予定です。即決価格は21,032円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入。

1〜2回使った記憶はありますが、財布と携帯しか入れてないのでかなり綺麗です。

おそらく販売後、すぐ売り切れでしたのでこの機会に是非どうぞ。

メンズ・レディース共に使用可能です。

出張が多いので購入の際は先にコメントください。





BAO BAO ISSEY MIYAKE

VOYAGER ONE-TONE

商品番号BB44AG871 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バオバオイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BAO

BAO

ショルダーバッグ サコッシュ