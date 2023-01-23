『palace P65 JACKET【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 29分に出品され04月02日 16時 29分に終了予定です。即決価格は21,420円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 palaceのM65モチーフのジャケット、サイズMです。



キルティングのインナーは取り外し可能なので、夏以外のシーズン着れるものになります。



収納可能なナイロンフード、取り外し可能な腕のパッチ、シルエットを変えれるドローコードといったギミック満載のジャケットです。



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#ストリート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: パレススケートボードズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ palace

P65

JACKET