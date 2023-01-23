『マンハッタンパッセージ 踊る大捜査線 青島刑事 ビジネスバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 05分に出品され03月22日 23時 05分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マンハッタンパッセージ

踊る大捜査線

青島刑事

ビジネスバッグ

ブラック

2way



20年ほど前に購入し、10回くらい出張に使用したままクローゼットに保管していたものです

ここ10年くらいは使用していません



ショルダーベルトを含め、すべて購入当時のままです



今も新品が販売されている超ロングセラーの定番モデルです



目立った劣化は見られませんが、経年しておりますので、トラブル回避のため、細かいところまで気になる方は、購入をお控えください



容量：約22ℓ

寸法：約W43×H34×D14（cm）



青島俊作 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マンハッタンポーテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ マンハッタンパッセージ

踊る大捜査線

青島刑事

ビジネスバッグ