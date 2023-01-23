『LE COUVENT ル クヴォン リマーカブル パルファム ティナーレ50ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 00時 03分に出品され04月28日 00時 03分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きましてありがとうございます。



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リマーカブル パルファム ティナーレ

50mL





定価/11000円(税込)

内容量/50ml





◎こちらの商品は、今年10月に購入したばかりの商品になります。

フルーツギャザリングにて購入。



残量は、画像3確認ください。(ピンクの線引いてます。)















✦マンダリンオレンジとバニラのウッディで甘い香りのオーデパルファム。



✩植物学者ルイ・フュイエが旅で寄港した、世界各地の香りを再現したオーデパルファム。



✦マンダリンオレンジとバニラのウッディで甘い香りのオーデパルファム。



✩レッドタンジェリンのジューシーな甘さが、やさしく女性らしい香りへと変わり、バニラの残り香が優しく広がります。官能的で魅惑的な香りです。





✦香りのピラミッド✦

トップ：レッドタンジェリン

ミドル：ホワイトジャスミン

ベース：バニラアブソリュート









◎こちらの商品は、自宅保管品になります。

ご理解ください。

神経質な方は、ご遠慮くださいませ。☆





#ティナーレ

#香水

#ユニセックス香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルクヴォンメゾンドパルファム