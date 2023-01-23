『【23AW】＋phenix ダンボールニットスウェット セットアップ メンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 08時 46分に出品され03月19日 08時 46分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド:

プラスフェニックス



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■サイズ詳細：



サイズ感 L



寸法

パーカー L

身丈【 70㌢ 】

身幅【 56㌢ 】

肩幅【 54㌢ 】

袖丈【 66㌢ 】



パンツ M

ウエスト 約80㌢

ウエスト平置き 40㌢

股上 32㌢

股下 76㌢

ヒップ平置き 52㌢

裾丈 11㌢

わたり 30㌢



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■色 グレー

⭐写真をご確認ください⭐



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■商品説明

23AW♥極美品

⭐刺繍ロゴ⭐

⭐ダンボールニットスウェット⭐

⭐大人かっこいい⭐

❤着心地楽々❤

色合い・デザイン素敵です(((o(*゜▽゜*)o)))❤

丁寧に梱包します٩( ω )و

状態は写真でご確認ください♪

大阪のトレファクスタイルで購入致しました。

早い者勝ちです！





■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

梱包は丁寧にさせて、頂きます♡

水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします(^.^)



最後までご覧頂き、ありがとうございます( ^ω^ )

⭐ #♡まねきネコ♡ ⭐

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商品番号 T 8253 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: フェニックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【23AW】＋phenix

ダンボールニットスウェット

セットアップ

メンズ