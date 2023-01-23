『【新品タグ付き】00s adidas ドライバーズニット 刺繍ロゴ L〜XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 09時 46分に出品され03月13日 09時 46分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 学割、フォロー割実施中



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4000〜6000円 500円

6001〜9000円 800円

9001〜13000円 1000円

13001〜20000円 1500円



*フォロー割と学割は併用できます！

併用したい場合は学割、フォロー割希望とコメントください！！







#古着ATUTO 取扱商品



着用感→メンズLほど

サイズ表記→L



実寸サイズ

着丈→62

身幅→58

袖丈→80



素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



カラー

ブラック、ホワイト、グレー



素材

ウール57%

アクリル25%

ナイロン18%



トラブルを未然に防ぐため購入前に1度プロフィールをご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品タグ付き】00s

adidas

ドライバーズニット 刺繍ロゴ L〜XL