『FRED PERRY【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 16時 19分に出品され03月14日 16時 19分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一回短時間着用

ボルドー(ワイン色)

サイズL

着丈約67cm、身幅約58.5cm

ラグラン袖

平置き素人採寸ですので若干の誤差はございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FRED

PERRY