『送料込み ココスヤシ シルバーリーフ 形状良 新築 鉢植え等に 現品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 53分に出品され03月17日 18時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下最後までお読みいただき、ご購入をお待ちしています。

【商品の説明】

商品名 : ココスヤシ





注意事項 : 植物ですので成長により、葉の痛みや茎が日々変化しております、写真をよくご確認のご購入お待ちしております。

搬送中の土こぼれ葉の傷み、商品到着までに幹等にダメージをうけたり、葉落ちや枝が折れてしまう場合がございますが、ご了承下さい。

発送の際は枝を束ねてダンボールに梱包し、発送致します。

また、枯れ保障はございません。

画像を良くご確認の上、ご購入お待ちしております。





即購入okです。

また、こちらの商品は離島への発送は不可です。



以上、その他ご不明点などはご質問ください。



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品種名···ココスヤシ 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>その他観葉植物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし