『送料込み ココスヤシ シルバーリーフ 形状良 新築 鉢植え等に 現品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 53分に出品され03月17日 18時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>その他観葉植物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
チャメロップス フミリス セリフェラ
¥ 11900
ぷてくん様ご検討用 ヤドリギno.50
¥ 9425
ココスヤシ Ｂ
¥ 11700
コルジリネ レッドスター(赤ドラセナ)《H＝約1.2m》28
¥ 9750
オリーブの木 ルッカ 10号 約160cm K-47 一点物 人気品種
¥ 12513
熱帯植物 TB便正規タグ付 ホマロメナspTapanuli selatan1
¥ 13889
【現品】チャメロプス・フミリス・セリフェラ/シルバーリーフ
¥ 12285
花⭐︎様専用 トックリヤシ 特大 193cm
¥ 10400
巨大種マニア必見【2種セット】バルボフィラム フレッチェリアナム&ファレノプシス
¥ 10920
黒竹 2鉢セット
¥ 9750
パキポディウム グラキリス 子株 現地球
¥ 9750
ドラセナ ナビー ファイバー鉢 お皿付き
¥ 10270
Enzo様専用 超希少斑入りモンステラ デリシオーサ オレンジ フィロデンドロン
¥ 30600
高さ3m30cm 超超特大 クジャクヤシ 室内ガーデン 吹抜け
¥ 16500
超希少❗️原種❗️アンスリウム ベイチー Anthurium veitchii ✨
¥ 7020
オリーブの木 シプレシーノ 10号 約130cm K-40 一点物 人気品種
¥ 12513
速達付き‼️大株❗️アルデシア sp. タートルバック
¥ 7799
アンスリウム デルタフォース
¥ 919954
落札価格9750円
754 入札履歴
終了
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