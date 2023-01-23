『ニードルス トラックジャケット Mサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 26分に出品され03月05日 12時 26分に終了予定です。即決価格は10,390円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニードルス トラックジャケット Mサイズ



カラー···ブラウン



Needls(ニードルス)のトラックジャケットでカラーはブラウンです。

ジャストサイズなのでアウターのインナーとしてもカッコよく着用していただけると思います。



着丈・・・68cm

身幅・・・54cm

肩幅・・・53cm

袖丈・・・65cm



着用済みのアイテムになりますのでご理解がある方ぜひご購入ください。



肩幅···53cm

身幅···54cm

袖丈···65cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ニードルス

トラックジャケット Mサイズ