『Dior コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 01時 57分に出品され03月30日 01時 57分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらほぼ未使用のロングコートです

綺麗な状態だと思いますが、あくまで中古品のためご理解くださいませ

サイズはLですが、大きめサイズです

表・・・絹100パーセント

裏・・・キュプラ100パーセント





カラー···カーキ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Dior

コート