『BURBERRY バーバリー ロゴプリント パーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 00時 57分に出品され03月07日 00時 57分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



【ブランド】

Burberry バーバリー



【サイズ】M

着丈:69cm

肩幅:52cm

身幅:53cm

※実寸の為多少の誤差はご了承ください。



【カラー】ブラック 黒



正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BURBERRY

バーバリー ロゴプリント

パーカー