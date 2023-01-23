『グッチGUCCIオフィディアGGスプリームミニショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 00分に出品され03月11日 01時 00分に終了予定です。即決価格は38,415円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 銀座三越内GUCCI店舗で購入



わずかなスレ有り（8枚目の画像で確認して下さい）



数回程度の使用なので あくまでも個人の主観ですが

大変綺麗な状態だと思います。



シェリーライン

オフディア OPHIDIA

クロスボディバッグ カバン



※カラーベージュ x ブラウン



※サイズW約17.5cm×H約11.5cm×D約5.5cm



※素材GGスプリームキャンバス

※仕様 外側：ファスナーポケット x 1

内側：オープンポケット x 1



※付属品 箱 保存袋



※すり替え防止の為返品はご遠慮願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ グッチGUCCIオフィディアGGスプリームミニショルダーバッグ