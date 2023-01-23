『ロレックス デイトジャスト ゴールド/シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 27分に出品され03月26日 18時 27分に終了予定です。即決価格は259,200円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

ロレックスは高級時計の代名詞であり、その品質と耐久性は世界中で評価されています。



【デザインの魅力】

デイトジャストは、クラシックでありながら洗練されたデザインが特徴で、どんなシーンにもマッチします。



【機能性】

日付表示機能があり、実用性とスタイルを兼ね備えています。



- ブランド: ロレックス

- モデル: デイトジャスト

- 色: ゴールド/シルバー

- 素材: ステンレススチール/ゴールドプレート

- 機能: 日付表示

- バンドタイプ: ブレスレット



ご覧いただきありがとうございます。



譲り受けたものになります。

付ける機会がなく出品する事にしました。





動作···良好



傷・割れなど···なし



付属品···箱,保証書,冊子,コマ



カラー···ゴールド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロレックス

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ ロレックス

デイトジャスト

ゴールド/シルバー