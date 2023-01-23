『PRADAフリンジバック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 21時 59分に出品され04月18日 21時 59分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

正規販売店にて250000円にて購入

お洒落なフリンジバック

デニムファッションに良く合います。

黒なのでビジネスシーンでもご使用頂けるかと思います。

A4SizeOK



表面は目立つダメージは無いかと思いますが中の底にに1ヵ所1cm位の剥げがありました。



商品の状態はお写真にてご確認の上ご検討下さい。



ブランド品はすり替え等防止のため返品等は受け付けておりませんので御理解の上ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADAフリンジバック