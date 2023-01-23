『新品Apple AirPods 4 (ANC)アクティブ ノイズキャンセリング【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 07時 11分に出品され04月10日 07時 11分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〜新品未開封〜

AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

モデル名···AirPods

- モデル: AirPods 4

- 機能: アクティブノイズキャンセリング

- ブランド: Apple正規品 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル