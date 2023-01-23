『テクニファイバー TF40 315 18M G3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 30分に出品され03月13日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年10月に購入し、定期的に使用していたものです。バンパーに使用に伴う擦れがありますが、その他の箇所は目立った傷はないかと思います(目立たない小さい傷はあります)。あくまで中古品ですので、ご理解の上、ご検討ください。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニファイバー