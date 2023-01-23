『テクニファイバー TF40 315 18M G3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 30分に出品され03月13日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|テクニファイバー
YONEX VCORE 100 限定ブラック/イエロー
¥ 10400
YONEX ヨネックス テニスラケット VCORE PRO 97 g2 ブイコア
¥ 7332
【美品】Prince プリンス PHANTOM O3
¥ 9828
Pro Staff Six One 90 G2
¥ 12870
ダンロップテニスラケット
¥ 9750
ヨネックスブイコア98 2021(グリップ2) 2本セット
¥ 13500
HEAD ヘッド SPEED スピード MP G2 2024年モデル
¥ 10920
HEAD SPEED S
¥ 7800
Babolat Pure Strike100 G3 2本セット 10月20日まで
¥ 10725
Dunlop SX 300 Tour テニスラケット
¥ 8190
HEAD スピードMP 2022年 グリップ3
¥ 9360
HEAD Radical PRO ヘッド ラジカル プロ①
¥ 10920
ヘッド オーセティックエキストリームMPL G2
¥ 7020
美品 YONEX ヨネックス R-70 グリップSL-2 テニスラケット
¥ 8970
Willson PRO STAFF 97LS 2017 G2 フェデラーモデル
¥ 10400
プリンス エンブレム 120 テニスラケット
¥ 9359
Prince Textreme Tour 100P テニスラケット
¥ 8970
HEAD SPEED MP 2024 G3
¥ 12350
落札価格7800円
224 入札履歴
終了
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