『Supreme シュプリーム 2015 ショルダーバッグ ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 12時 29分に出品され03月10日 12時 29分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用頻度は少ないですが、使用感はみられます。

目立つ傷汚れ等はないと思います。

よろしくお願いします。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

シュプリーム

2015

ショルダーバッグ

ブラック