『PORTER ポーター タンカー ショルダーバッグ セージグリーン 斜め掛け【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 10時 59分に出品され03月25日 10時 59分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▼ item



サイズマチ 8.5 高さ 21 幅 33

※サイズは素人寸法です。



▼ condition



使用感、金具に剥がれ、中オレンジ生地、前チャック付に汚れありますが大きな破れなどはなくまだまだお使いいただけるかと思います



素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。





➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



他にも多数出品しております！

#ACMarketレディース← c h e c k ♪

#ACMarket← c h e c k ♪



➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

【古物商許可証取得済み】

取扱商品は真贋鑑定済みの正規品のみを取り扱う

リサイクルショップ、BtoBオークションサイト

にて購入しております。

すべて正規品となりますので安心してご購入ください。



管理番号■377

カラー...グリーン

素材...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

ポーター タンカー ショルダーバッグ セージグリーン 斜め掛け