『90s ラルフローレン コーデュロイ スイングトップ スポーツジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 02時 13分に出品され03月10日 02時 13分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



●ブランド



POLO by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン



●カラー



ネイビー(黒に近いですが縫製糸がネイビーの為)



●サイズ

表記：L

着用感：L



寸法(素人採寸につき、参考程度にお願い致します)

肩幅···58cm

身幅···66cm

袖丈···64cm

着丈···62cm



●状態



目立った傷や汚れはございません。



●商品詳細



太畝



●生産国



マレーシア



●素材



コットン 88

ポリエステル 12



【注意事項】



・実物に出来るだけ近付けるよう撮影しておりますが、光の加減や反射による影響、また色味加工無しのiPhone撮影のため色味が異なる場合があります。ご了承ください。



・小さな汚れや傷は説明の省略、見落としのある場合があります



・小ジワや梱包の際にシワが付く場合がありますことをご了承ください。



・トラブルを未然に防ぐ為に購入後の質問、要求には一切お応え出来ません。ご了承ください。

(購入後のキズ汚れの確認、配送方法の変更、到着日時の確認等)

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ジャケット コーデュロイジャケット ヴィンテージ ビンテージ vintage 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

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