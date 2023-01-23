『60s L.L.Bean 筆記体 ニット セーター ヴィンテージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 18時 42分に出品され03月17日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|エルエルビーン
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落札価格8814円
732 入札履歴
終了
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