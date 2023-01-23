『60s L.L.Bean 筆記体 ニット セーター ヴィンテージ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 18時 42分に出品され03月17日 18時 42分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今ではなかなかない60sのニットです

ヴィンテージ好きにはたまらない1着です



肩幅···48cm

身幅···50cm

袖丈···64cm

着丈···60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 60s

L.L.Bean

筆記体 ニット セーター ヴィンテージ