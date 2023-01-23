『A-2 デッキジャケット 三角フラップ ステンシル 60s USNAVY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 10分に出品され03月07日 08時 10分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 モデル 】A-2

【 サイズ 】表記 S

肩幅 43cm

身幅 51cm

着丈 70cm

袖丈 63cm

【 状態 】古着

【 付属品 】無し



60年代のA-2 Deck Jacketです。

右袖に小穴、襟に汚れ、左リブに破れがあり、右腰のアジャスターが欠損がしています。



※実寸サイズの多少の誤差はご了承ください。

※古着にご理解いただいた上で検討宜しくお願い致します。



リーバイス、リー、チャンピオン、デラックスウエア、ウエス、ウエアハウス、フルカウント、バズリクソンズ、リアルマッコイズ、クッシュマン、フラットヘッド、フェローズ、シュガーケーン、などアメカジ好きの方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A-2

デッキジャケット

三角フラップ

ステンシル 60s

USNAVY