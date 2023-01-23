『美品 ete ゴールド メッシュバンド 時計 トノーフェイス ウォッチ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 07時 56分に出品され03月05日 07時 56分に終了予定です。即決価格は10,139円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後数回付けた程度ですので、出品致しました。最近電池交換したので稼働します。

目立つ汚れなどはございませんが、神経質な方はご遠慮ください



新宿の店舗で購入し

定価 27500円でした





【エレガントなデザイン】

このeteの時計は、シンプルでありながらエレガントな長方形のデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

メッシュバンドは、耐久性があり、快適な着用感を提供します。ゴールドの色合いは、洗練された印象を与え、長時間の使用にも耐える品質です。



【多用途】

この時計は、カジュアルな日常使いから、フォーマルな場面まで幅広く対応できるため、コーディネートの幅を広げます。



- ブランド: ete

- 色: ゴールド

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 美品 ete

ゴールド

メッシュバンド

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