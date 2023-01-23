『【限定品】「来世は他人がいい」キャラファイングラフ 複製原画 小西明日翔【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 11時 36分に出品され05月19日 11時 36分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『来世は他人がいい』より、キャラファイングラフの登場です。

3巻表紙イラストをキャラファイングラフに仕上げました。

キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。

額縁入りのプレミアムな逸品です。

絵画のように飾ってお楽しみください。



素材：本体：紙

額：樹脂

プレート：アルミニウム

黒 額縁サイズ：44cm×35.4cm

イラストサイズ：A4

プレートサイズ：縦1.5cm×横5cm 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>キャラクターグッズ>>>ポスター 商品の状態: 新品、未使用