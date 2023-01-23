『TUMI ALPHA3 スリムソリューションズブリーフパック グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 12分に出品され03月23日 08時 12分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品、未使用

素材:

主素材：FXTバリスティックナイロン/レザー

高さ：42cm 幅：34.5 cm 奥行き：15(22) cm 拡張：22 cm

※ 素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。



※ 並行輸入品になります。

※海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。国内正規品と仕様が異なる場合があり、保証外ですのでご納得した上でのご購入をお願いします。



※丁寧梱包、なるべく早い発送を心掛けております！

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ヤマト宅急便で発送予定です、宜しく御願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

ALPHA3

スリムソリューションズブリーフパック

グレー