『モンベル シームレスダウンハガー800 #3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 09時 58分に出品され03月07日 09時 58分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 購入して自宅で一度試したところ、サイズが私には小さかったのでロングモデルに買い替えました。

実地では一度も使用しておりませんのでほぼ新品未使用です。



タグ等も残っていたと思います。

保管用ストレージバッグも未使用であります。



素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ モンベル シームレスダウンハガー800

#3