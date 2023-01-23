『エンジニアブーツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 01時 39分に出品され05月12日 01時 39分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズは27cm

天然皮革





試着のみですが、自宅保管品ですので御理解頂ける方に。

店舗で売っているような新品をご希望の方は御遠慮ください。



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#かっこいい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エンジニアブーツ