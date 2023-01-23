『STUSSY チャンピオン コラボ スウェットジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 11時 10分に出品され03月29日 11時 10分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···グレー



身幅···58cm

着丈···68cm

STUSSYとチャンピオンのコラボ

スウェットジャケットです。

試着程度しか着てない美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUSSY

チャンピオン コラボ スウェットジャケット