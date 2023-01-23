『LEXUS 高級厚革 トートバック 大容量 裏地カモフラ 希少【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 45分に出品され03月20日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇LEXUS レクサス



○オールレザー 高級厚革 大容量トートバック

裏地カモフラ 希少



○サイズ

タテ31cm

ヨコ45cm

マチ14cm

ハンドル51cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態 目立った傷、汚れなし





○カラー ダークブルーグリーン系

裏地カモフラ





○素材 本革





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。







カラー···グリーン



素材···本革



特徴···マチなし



特徴···マチなし,マチあり



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レクサス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ LEXUS



高級厚革 トートバック 大容量 裏地カモフラ 希少