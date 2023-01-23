『ビンテージ ダブルライダースジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 42分に出品され05月08日 07時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用したダブルライダースジャケット。耐久性があり、長持ちします。



【機能性】

4つのポケットがあり、収納力に優れています。ジッパー付きで、実用性も兼ね備えています。EMARジッパーで60s位のものだと思います！古いものなのでかかりが固めです！



【スタイル】

ライダースジャケットは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすく、ファッションのアクセントになります。

だいぶ年季入っているので古着に理解ある方購入お願いします！サイズは40です！







ご覧いただきありがとうございます。



#ビンテージ

#ダブルライダース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ビンテージ ダブルライダースジャケット