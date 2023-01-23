『レイジースーザン自動巻き 腕時計【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 19時 25分に出品され03月11日 19時 25分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 下記AI生成に追加しています。

素材は覚えていませんが、金属で重厚感があります。



☆LAZY SUSAN☆レイジー スーザン



文字盤円周直径2.5cm

留めたときの周囲18.5cm



【デザイン】

この腕時計は、シンプルでエレガントなデザインが特徴です。ゴールドの文字盤と針、そしてブルーの秒針が映え、視認性が高いです。



【素材】

ステンレススチール製のケースとブレスレットは、耐久性があり、長時間の使用にも耐えることができます。



【機能】

自動巻き機能を搭載し、手首の動きによって自動的に巻き上げられるので、永久に使えます。メンテナンスが少なく、日常使いに最適です。





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: レイジースーザン

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ レイジースーザン自動巻き

腕時計