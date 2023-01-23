『Travis Scott × Nike Air Jordan 4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 03分に出品され04月22日 20時 03分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
ナイキ エアジョーダン1 ハイ 85 ウイングス ファントム
¥ 230000
GＵC C Iスニーカーメンズ
¥ 22950
Nike Air Jordan 4 Retro Bred Reimagined
¥ 17340
NIKE dunk low team green
¥ 9360
NIKE dunk hi premium SB KOZIK 29cm
¥ 15000
JIMMY CHOO ホワイト スニーカー
¥ 20400
NIKE AIRMAX VAPORMAX PLUS EVO 26.0 WBB06
¥ 9672
GUCCI × adidas Gazelle グッチ × アディダス ガゼル
¥ 33150
Nike Air Jordan 1 Mid SE MidnightNavy 28
¥ 13400
Nike Air Max 95 Gunsmoke Pink Foam
¥ 10400
YEEZY BOOST 350 V2 ADULTS ISRAFIL
¥ 14720
ニューバランス WTAPS U998WT 27.5cm 新品未使用
¥ 31750
バレンシアがーBalenciaga 3XLスニーカー
¥ 66300
ALL STAR J VTG 57 OX 26cm
¥ 9750
parabootパラブーツ CHAMBOADシャンボード マロンUK5
¥ 15000
天然皮革✨新品✨【送料無料】ナイキ ダンク ロー 27.0 dunk low
¥ 7644
チーニー ストレートチップ UK 6 1/2 ユニオンワークス別注 ブラック
¥ 14250
RED WING レッドウィング POSTMAN ポストマン サイズ9 D
¥ 7722
落札価格17600円
824 入札履歴
終了
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