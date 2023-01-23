『Travis Scott × Nike Air Jordan 4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 03分に出品され04月22日 20時 03分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Travis Scott × Nike Air Jordan 4 Retro Cactus Jack "University Blue"



メインカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Travis

Scott

×

Nike

Air

Jordan

4