『CHANEL ハンドバッグ コットン レザー ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 55分に出品され03月24日 16時 55分に終了予定です。即決価格は17,187円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|シャネル
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落札価格17187円
902 入札履歴
終了
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