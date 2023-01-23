『CHANEL ハンドバッグ コットン レザー ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 55分に出品され03月24日 16時 55分に終了予定です。即決価格は17,187円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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真贋鑑定済商品となりますので、ご安心くださいませ。



【特徴】

シャネルのハンドバッグです。

色は白色です。



【状態】

取手にダメージがあります。



【付属品】 ありません。



【サイズ】

高さ 16cm

横 30cm

幅 10cm



素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承ください。



細かい点に関しましては写真にてご確認下さい。

当方、非喫煙者また、ペットも飼っておりません。におい等、個人差のあるものに関しましてはお答え、対応が出来かねます。



ご不明点がございましたらご購入前にお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL ハンドバッグ コットン レザー ホワイト