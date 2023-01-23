『ダービー オブ サンフランシスコ オレンジ ロゴ スナップバック キャップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 07時 15分に出品され04月21日 07時 15分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 ダービー オブ サンフランシスコ ロゴ スナップバック キャップ Derby Of San Francisco Logo Snapback Cap Black Orange White Orange Paisley 日本未発売 海外限定 レアモデル 完売品



カラー ブラック/オレンジ/ホワイト/オレンジペイズリー



状態 新品未使用品ですが、自宅保管していたので、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます



サイズ F



送料 無料



発送方法 ゆうゆうメルカリ便



値段交渉 および 値下げ 不可



即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ ダービー

オブ

サンフランシスコ

オレンジ

ロゴ

スナップバック

キャップ