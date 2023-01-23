『【新品未使用】familiar FEILER ファミリア フェイラー バッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 13時 51分に出品され03月19日 13時 51分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

familiar FEILER

ファミリア フェイラー

レッスンバッグ 第二弾



サイズ:

本体 たて 約32cm × よこ 約43cm

持ち手 全長 約37cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

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レディース

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