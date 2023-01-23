『ブリヂストン キャディバッグ レディース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 14時 20分に出品され03月18日 14時 20分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆レディースキャディバッグ



◆ブランド ブリヂストンゴルフ



◆仕様

・サイズ 8型 6分割

・重 量 2.9kg（軽量）

・素 材 合成皮革×ポリエステル

・インチ対応 45インチ

・カラー ピンク



◆状態 新品未使用

ビニールを外して持ち運びなどしたため未使用に近い状態としております。



別でキャディバッグを購入した為、使わないのでお譲り致します。



※自宅保管をご理解頂ける方のみ、ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ブリヂストンゴルフ