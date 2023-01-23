『DURA-ACE クランク FC-7710 NJS 競輪 167.5【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 14時 20分に出品され04月20日 14時 20分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 64290円



綺麗なのでまだまだ使用出来ます、宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

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パーツ タグ DURA-ACE

クランク

FC-7710

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競輪 167.5