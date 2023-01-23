『【最終提示価格】エルメス ボリードポーチ ミニミニ ハイビスカス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 06時 23分に出品され03月29日 06時 23分に終了予定です。即決価格は12,965円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※希望価格提示はコメントにてお願いいたします。



カラー···ピンク



#エルメス

#ボリードポーチ

#ミニミニ



オンラインブティックにて購入し、店舗受け取りいたしました。

可愛らしく、大切にしていたため使えず、箱から出して飾っておりました。

内部に物を入れたことはなく、外に持ち出すこともなかったため、角スレもございません。

高額になりますので、細かな点は購入前にご質問くださいませ。すべてご了承いただけた上でのお手続きとみなします。

お気軽にコメントください❁︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【最終提示価格】エルメス ボリードポーチ ミニミニ ハイビスカス