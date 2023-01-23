『TATRAS 黒 ダウンジャケット フード付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 29分に出品され03月31日 07時 29分に終了予定です。即決価格は17,710円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このダウンジャケットは、シンプルでありながら洗練された黒のデザインが特徴です。フードにはファーが付いており、寒い季節でもおしゃれに着こなせます。



【高い保温性】

ダウン素材を使用しているため、優れた保温性を持ち、寒冷地でも快適に過ごせます。軽量で動きやすいのも魅力です。



【多用途に対応】

カジュアルな日常使いから、アウトドア活動まで幅広く活躍する一着です。どんなスタイルにも合わせやすく、重宝するアイテムです。



- 色: 黒

- 素材: ダウン90% フェザー10%

- デザイン: フード付き（取り外し可能）

- ブランド: TATRAS

-原産国:ポーランド

-販売価格:80,000前後

-購入先:阪急うめだ本店

-サイズ: 02（S）

肩幅···37cm

身幅···93cm

袖丈···62cm

着丈···76cm



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン,フェザー



ご覧いただきありがとうございます。

数年前の商品で毎冬数回着用してました。目立った汚れ傷はございませんが神経質な方はご遠慮ください。

ノークレームノーリターン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

黒

ダウンジャケット

フード付き