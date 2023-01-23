『M59255 LOUIS VUITTON シティキーポル【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 06時 08分に出品され04月10日 06時 08分に終了予定です。即決価格は166,880円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M59255 LOUIS VUITTON

ルイヴィトン正規店で購入

使用期間 : 半年（一度店舗にてメンテナンス済み、メンテナンス後は自宅にて保管）

付属品：ブランド箱のみ



以下、公式ホームページより引用



「ニュー・クラシックス」ラインに新たに登場した、アイコニックなアイテムを漆黒のアエログラム・レザーで仕立てた「シティ・キーポル」。レトロな航空書簡を想わせる柔らかくしなやかで細かいしぼのあるグレインカーフレザーを使用し、ブラックメタルのLV イニシャルでさりげないアクセントを加えました。取外し可能なストラップで持ち運びしやすく、モダンかつエレガントな雰囲気に機能性を併せ持つデザインも魅力です。



27 x 17 x 13 cm

(幅 x 高さ x マチ)

素材：グレインカーフレザー（皮革の種類：牛革）

トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）

ライニング：テキスタイル

金具（色：ブラック）

LVイニシャル

ダブルジップ開閉式

コンパートメント

ストラップ：取り外し可能, 調整可能

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最短)：45.0 cm

ストラップの頂点からバッグ上部までの長さ(最長)：56.0 cm



使用頻度も少なくとても綺麗な状態です。

丁寧に梱包し発送致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ M59255

LOUIS

VUITTON

シティキーポル