『AirPods Pro 第2世代 MQD83J/A A2698(R)右耳＿X2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 07時 34分に出品され03月13日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アップル
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落札価格7371円
795 入札履歴
終了
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